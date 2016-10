Marcus Alexandre inspeciona obras no Tancredo Neves

O prefeito Marcus Alexandre foi hoje cedo à parte alta da cidade onde inspecionou obras de infraestrutura no Tancredo Neves. O projeto inclui duplicação, alargamento da pista, drenagem, rotatórias, abrigos em paradas de ônibus, ponto para freteiros e sinalização no trecho de mais de um quilômetro de extensão, entre as Estradas das Placas e Irineu Serra. Concluído o trabalho de alargamento da pista e a construção da rotatória na Estrada Irineu Serra, a obra segue com calçamento, iluminação e alargamento da pista até o posto de combustível da entrada do Tancredo Neves, cruzando a Antônio da Rocha Viana em direção à rotatória do Posto Thalma. Todo o trabalho deve estar concluído ainda em dezembro.

De acordo com o presidente do bairro Tancredo Neves, Estefânio Santos, a comunidade aprovou as intervenções. “É um trabalho importante que vai proporcionar mobilidade e segurança a quem mora e transita na região. Conversando com os moradores, tenho recebido elogios ao trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Marcus Alexandre e sua equipe”, disse o líder comunitário.

Na Estrada das Placas a obra de correção do desnível no local também já está em fase final. Atualmente as equipes concluem o calçamento e iluminação ao longo de toda a extensão da principal via do bairro Placas. “É uma grande obra que vai melhorar muito o fluxo na regional Tancredo Neves bem como os acessos ao Montanhês, Jorge Lavocat e Irineu Serra”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.