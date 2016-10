Nazareth leva agradecimento especial aos servidores da segurança

A governadora do Estado em exercício, Nazareth Araújo, fez uma visita especial aos servidores da Secretaria de Estado de Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira, 26. Como parte das comemorações da Semana do Servidor, a governadora levou uma mensagem de agradecimento aos colaboradores que fazem parte da segurança pública estadual.

“Eu trouxe uma mensagem que é do governador Tião Viana e de toda nossa equipe de governo: obrigado pelo empenho de todos os servidores da segurança no combate à criminalidade, principalmente nessas últimas semanas”, disse Nazareth.

A governadora reiterou, ainda, o compromisso do governo de continuar buscando melhorias das condições de trabalho dos servidores da segurança pública, além de capacitação e valorização das carreiras funcionais.

De acordo com a governadora, todas as pessoas que dirigem o sistema de segurança pública estadual são servidores efetivos do quadro do Estado, como os secretários de Segurança Pública, delegado Emylson Farias, e de Polícia Civil, delegado Carlos Flávio Portela.

“Esta é uma das provas de que o governador Tião Viana é um gestor extremamente comprometido com o serviço público”, destacou a governadora.

O secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, agradeceu a visita da governadora e destacou o compromisso de sua gestão com os servidores.

“O governador Tião Viana sempre determinou para que déssemos o máximo de atenção aos nossos servidores, que são o nosso principal patrimônio”, disse.

Para o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Acre (Adepol), delegado Cleyton Videira dos Santos, o agradecimento do governo do Estado é um reconhecimento que fortalece a relação com os servidores.

“A profissão policial é feita, primordialmente, por servidores vocacionados. Então vemos, hoje, esse vocacionado sendo reconhecido pelo governo do Estado. Isso reforça o ânimo para o nosso trabalho”, destacou.

O perito criminal Elvis da Silva Amâncio estava entre os servidores que receberam o agradecimento especial do governo do Estado.

“O trato com que a equipe do governo tem tido com os servidores da segurança pública é muito motivador, e isso tem representado um diferencial muito grande da polícia frente aos atos criminosos”, relatou.