Prêmio Servidor Nota 10: Funcionários da Prefeitura recebem homenagem dia 1º no Teatrão

A Prefeitura de Rio Branco realiza no dia 1º de novembro, às 8h no Teatro Plácido de Castro, a 8ª edição do Prêmio Servidor Nota, com o anúncio dos servidores mais votados entre os cinco finalistas. Uma grande campanha foi realizada em todos os órgãos e secretarias da PMRB para definir 18 servidores. Esse grupo votou entre si e escolheu os cinco finalistas.

O Prêmio Servidor Nota 10 foi criado por meio do decreto 21, de 13 de outubro de 2009, visando agraciar por mérito funcional, os servidores colaboradores, aposentados e efetivos, da administração direta e indireta do Município de Rio Branco, por ocasião da comemoração do dia do servidor público.

A escolha se deu em duas etapas: Na primeira cada secretaria escolheu seu servidor nota 10 por meio de voto direto e secreto, e, na segunda etapa, os 18 servidores eleitos na 1° escolheram entre si os cinco servidores Nota 10 da Prefeitura, além de um servidor aposentado. Todos serão homenageados publicamente no Teatrão. Pelo menos 600 servidores devem participar do evento, que nesta edição conta com apoio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

A homenagem principal (diploma e troféu) será entregue aos servidores pelo prefeito Marcus Alexandre. Neste ano a Prefeitura também irá homenagear as equipes que contribuíram para o crescimento de indicadores oficiais que revelam aspectos positivos para a atual gestão.

Além disso, serão entregues os troféus as equipes vencedoras do Torneio de Futebol Servidor Nota 10 Inter Secretarias. Os jogos acontecem na quadra de esporte do Conjunto Xavier Maia. “O Prêmio é um método que a Prefeitura de Rio Branco encontrou para homenagear os servidores que se destacam”, disse o secretário de Administração de Rio Branco, Claudio Ezequiel, gestor pioneiro na realização do Prêmio Servidor Nota 10.

O evento irá arrecadar alimentos não perecíveis para famílias cadastradas no serviço social da PMRB. Cada participante deverá levar um quilo desses produtos ao Teatrão.