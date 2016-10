BR-364 segue boqueada por manifestantes em Jaci-Paraná

A BR-364 segue fechada em Jaci-Paraná, a cerca de 110 quilômetros de Porto Velho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve congestionamento nos dois lados da rodovia que ainda durante a manhã chegou a quase 10 quilômetros. A PRF negociou com os manifestantes e metade da pista foi liberada para passagens dos veículos, mas ainda durante a manhã ela foi novamente bloqueada.

O protesto envolve pais e alunos da região que reclamam problemas de falta de transporte escolar que atinge cerca de 2 mil alunos dos distritos do eixo da BR e também do Baixo Madeira. As empresas paralisaram o serviço por estarem há mais de dois meses sem receber. Nesta quarta, a Semed informou que já efetuou o pagamento das empresas. A Amazon Tour teria retornado a transportar os alunos hoje, a Flecha retorna amanhã e a Rondonorte voltará na segunda-feira.

Por outro, manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) se uniram aos estudantes e também encamparam o fechamento da rodovia. Em nota, informaram que reclamam do Estado e do Município de Porto Velho Reunião para tratar da regularização dos serviços de ensino e transporte escolar para os ensinos fundamental e médio; do Governo Federal, IBAMA e Santo Antônio Energia: Reunião de negociação para tratar o passivo social da população atingida (remanejamento, reassentamento, indenização) conforme os critérios do Programa de Remanejamento da População Atingida, solução imediata para os problemas de contaminação nas águas para consumo humano provocado pelo reservatório de Santo Antônio.