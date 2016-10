Moradores bloqueiam Variante e reivindicam água tratada

Moradores da Variante, estrada que dá acesso a BR-364, em Cruzeiro do Sul (AC), bloquearam o km 06 da via na manhã desta quarta-feira (26). A comunidade reivindica a construção de um poço, para que possam tem acesso a água tratada.

Segundo a secretaria de administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no último dia 22 de agosto, foi inaugurado pelo poder municipal um sistema de abastecimento de água na primeira parte da Variante.

A prefeitura já possui um projeto para construção de uma segunda etapa, que vai contemplar a comunidade com a construção de mais um sistema. A previsão de implantação para é para o primeiro semestre de 2017.

A assessora do governo do estado em Cruzeiro do Sul, Janete Ponce, informou que a parte da iluminação pública e abastecimento de água, a responsabilidade é da prefeitura de Cruzeiro do Sul. O estado, além de asfaltar a rodovia, já realizou serviço de sinalização na estrada e também a implantação de lombadas, visando reduzir o índice de acidentes.