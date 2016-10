Linha para financiar compra de táxis recebe mais R$ 100 milhões

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) prorrogou até 31 de dezembro de 2021 a vigência do crédito especial FAT Taxista. A linha, que financia carros com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), recebeu nesta quarta-feira (26) mais R$100 milhões – que podem ser emprestados pelo Banco do Brasil para renovação da frota de táxi do país.

O recurso é destinado a pessoas físicas, titulares de autorização, permissão ou concessão do Poder Público, devidamente registrado nos órgãos competentes que regulam a atividade de taxista. Apenas um carro pode ser financiado por CPF e deve ser veículo novo, de fabricação nacional, de quatro portas, flex ou a álcool.

O FAT Taxista possibilita o financiamento de até 90% do valor total do bem, respeitando o teto de R$60 mil. O prazo para o pagamento pode ser de até 60 meses, com três meses de carência e taxas de 4% ao ano + TJLP.