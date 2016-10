Temer suspende verba destinada a blogs pró-Dilma e pró-PT

Desde que assumiu a liderança do Palácio do Planalto, Michel Temer suspendeu o repasse de verbas para sites e blogs de apoio ao PT e ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

O atual presidente defendeu que “o dinheiro destinado à publicidade não deve financiar opinião, mas sim produtos jornalísticos de interesse público”.

De acordo com a Folha de S. Paulo, em 2015, 13 sites de apoio ao PT receberam R$ 5,1 milhões do governo. De janeiro a junho de 2016, o repasse foi de R$ 1,54 milhão. Após junho, nada mais foi pago.

As páginas que receberam mais recursos foram Blog do Nassif (R$ 132 mil), Brasil 247 (R$ 120 mil), Diário do Centro do Mundo (R$ 129 mil), Portal Fórum (R$ 109 mil), Conversa Afiada (R$ 88 mil) e O Cafezinho (R$ 39 mil).

Os ex-beneficiados afirmam que a medida é contra a mídia alternativa no país e uma forma de censura política.