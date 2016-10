Festival de Esportes entre escolas é realizado em Rio Branco

O governo do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte (SEE), promoveu na última semana o Festival de Esportes das Escolas Rurais da Transacreana, no estádio Arena da Floresta. O evento reuniu cerca de 400 estudantes das escolas Terezinha Miguéis, Dalva de Souza, Major João Câncio e Claudio Augusto, além das convidadas São Pedro e Santo Antonio II.

Durante toda a manhã, duas modalidades foram competidas: futebol de campo e atletismo, nas categorias infantil e juvenil.

De acordo com a gestora da pasta, Shirley Santos, esta ação já vem sendo realizada há alguns anos, e com grande esforço, essa edição 2016 foi promovida.

“É uma forma de integrar, incluir e incentivar os estudantes de escolas rurais na prática de esportes”, diz.

Ela lembra, ainda, a primeira Atividade Esportiva Interescolar Rural, promovida em setembro deste ano: “Lá, reunimos os alunos para competir em modalidades desportivas, tais como atletismo, futebol de campo, vôlei e futsal, além de ações recreativas”.