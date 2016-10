Inep divulga canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Enem

Responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) oferece um canal de atendimento para que estudantes possam tirar dúvidas relacionadas ao Enem. Objetivo é atender todas as demandas dos participantes e sanar os possíveis questionamentos sobre a realização das provas, nos dias 5 e 6 de novembro.

O contato deverá ser feito através do telefone 0800-616161, diariamente, das 8h às 20h. Por conta da proximidade do exame, o Inep também preparou plantões de atendimento também neste fim de semana e no Feriado de Finados, em 2 de novembro.

Neste ano, o Enem será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. Os Cartões de Confirmação da prova já foram disponibilizados pelo Instituto e a verificação é de responsabilidade dos inscritos.

O Inep também encaminhou, por SMS e e-mail, aos 8.627.195 inscritos na edição deste ano, um aviso de que os respectivos Cartões de Confirmação já podem ser acessados. Além disso, a cada três dias, novos lembretes serão enviados, por esses mesmos canais de comunicação, para todos que ainda não tenham verificado seus locais de prova.