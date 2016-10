Representantes do Sebrae no Acre participam de visita técnica em Santa Catarina

Buscando capacitação, representantes do Sebrae no Acre em parceria com as empresas Acreaves e Dom Porquito, e das cooperativas Agroaves e Coopalto realizaram uma visita técnica em Santa Catarina nas empresas Aurora durante quatro dias.

Na ocasião, os representantes puderam conhecer o Encadeamento Produtivo Aurora Alimentos, o qual a Aurora desenvolve juntamente com o Sebrae/SC e Sebrae Nacional, para adquirir direcionamentos para o desenvolvimento e implantação do Projeto de Encadeamento de Suínos e Aves no Acre.

O projeto tem como objetivo desenvolver e aperfeiçoar as pequenas empresas integradas na cadeia produtiva suína e avícola. É destinado às pequenas e médias empresas da cadeia produtiva do agronegócio – rurais e urbanas.

“Essa visita é fundamental para a construção do Projeto de Encadeamento de Suínos e Aves, que será desenvolvido pelo Sebrae Acre em parceria com empresas e cooperativas da região do Alto Acre. Aqui tivemos aprendizados que evitarão erros futuros, já que o Sebrae Santa Catarina foi pioneiro nesse modelo”, diz Nilton Cosson, gerente da Unidade do Atendimento Coletivo de Agronegócios do Sebrae Acre.

A previsão é que o projeto tenha início em 2017 e beneficie centenas de produtores rurais e urbanos, fomentando os pequenos negócios.