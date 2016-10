Nesta sexta-feira, não haverá expediente nas repartições municipais

Em cumprimento ao calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais, haverá ponto facultativo na Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira, 28, em razão do Dia do Servidor. As Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) do Município, terão atendimento normal no sábado, 29, das 7h às 13h.

O calendário foi instituído pelo decreto 1.388, de 29 de dezembro de 2015, e publicado no Diário Oficial do Estado. Em seu parágrafo único do artigo 1º, o decreto diz que “ficam os Secretários Municipais e as autoridades da Administração Pública autorizados a convocar servidores para expediente normal por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período”.