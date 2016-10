Governo leva mais de mil vagas para cursos do Pronatec

No próximo dia 31 de outubro, o governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Dom Moacyr (IDM) estará iniciando 40 turmas de cursos de formação inicial e continuada, oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Ao todo, estão sendo ofertadas 1.072 vagas para cursos nas áreas de saúde, serviços, floresta, gastronomia e design.

Os municípios beneficiados são Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Rio Branco, Senador Guiomard e Sena Madureira.

Durante toda a semana, a diretora-presidente do IDM, Rita Paro, esteve presente em cada um desses municípios enfrentando sol, chuva e ramais para realizar a aula inaugural dos cursos que serão ministrados pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, Centro de Educação Profissional e Tecnológica Campos Pereira, Escola da Floresta Roberval Cardoso, Escola de Gastronomia e Hospitalidade, Escola de Design e Centro de Educação Profissional de Cruzeiro do Sul (Ceflora). “Sabemos a importância de cada um desses cursos, e o quanto que as pessoas precisam de uma qualificação”, disse Rita Paro.

Os cursos serão oferecidos pelo Instituto Dom Moacyr, por meio de parceria com o Ministério da Saúde, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Social (Semacs), Secretaria Municipal da Mulher (Semam) e a Coordenadoria Municipal do Trabalho e da Economia Solidária (Comtes), que identificaram a demanda de pessoas que tinham interesse em participar do curso.

Os cursos:

– Agente de Combate às Endemias

– Agente Comunitário de Saúde

– Auxiliar de Saúde Bucal

– Cuidador de Idoso

– Higienista de Serviços de Saúde

– Recepcionista em Serviços de Saúde

– Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

– Agricultor Orgânico

– Açaicultor

– Agente de Desenvolvimento Cooperativista

– Agricultor Familiar

– Agente de Desenvolvimento Socioambiental

– Auxiliar de Agroecologia

– Beneficiador de Produtos Extrativistas

– Fruticultor

– Horticultor Orgânico

– Preparador de Doces e Conservas

– Produtor de Olerículas

– Suinocultor

– Viveiricultor

– Salgadeiro

– Projetista de Móveis.