Eletroacre informa desligamento de energia em alguns bairros nesta sexta-feira(28)

A ELETROBRAS Distribuição Acre informa que, em razão da execução segura de serviços de manutenção preventiva e manobras para a melhoria da qualidade e segurança no sistema de distribuição, torna-se necessário interromper o fornecimento de energia elétrica no período e locais abaixo relacionados:

Data Horário Local SEXTA-FEIRA28/10/2016

08:00 às 12:00RUAS: MAJOR MENDONÇA LIMA (259 – 290), VIRGILIO VIANA (147 – 215), EDMUNDO PINTO (11 – 83), 12 DE JUNHO (296), QUINZE DE NOVEMBRO (24 – 57), DO VALE (70 – 100), 11 DE MARÇO (9 – 116), GONÇALVES DIAS (176 – 534), TV HEITOR (91 – 109) E TV EDMUNDO PINTO (114 – 238), NOS BAIRROS:VILA ACRE, PLACAS E LOT. HOLSBACK – NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – AC.SEXTA-FEIRA28/10/2016

14:00 às 18:00RUAS: MANAUS (89 – 100), CURITIBA (53 – 80), DO DIVISOR (17 – 112), TV DEL RIO (36 – 107) E ET. SÃO FRANCISCO (2381), NOS BAIRROS: ELDORADO E VITÓRIA – NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – AC.

A ELETROBRAS Distribuição Acre agradece a compreensão dos consumidores e informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do tempo previsto, o fornecimento de energia elétrica poderá ser restabelecido independente de aviso.