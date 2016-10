Prefeitura prepara inauguração do Centro de Convivência para idosos

O Centro de Convivência do Idoso do Calafate foi projetado para o desenvolvimento de atividades recreativas e culturas voltadas às pessoas com idade acima de 60 anos. A área em construção inclui sala multifuncional, sala de dança, local para prática de Yoga, além de recepção, cozinha e refeitório. Nesta quarta-feira, 26, a secretária de Cidadania e Assistência Social, Dôra Araújo, esteve no local com a equipe da secretaria de Obras para acompanhar os detalhes da construção.

De acordo com a arquiteta da SEOP, Isadora Rocha, considerando a natureza do equipamento e a clientela a ser atendida, “será tomado o cuidado de garantir espaços amplos e mobiliário que atenda necessidade de locomoção das pessoas idosas”.

A secretária de Assistência Social, Dôra Araújo, destacou que “a expectativa é entregar o Centro de Convivência à comunidade ainda no mês dezembro. Além das atividades lúdicas, recreativas e culturais, esse será um espaço de fortalecimento de vínculos, uma vez que aqui desenvolveremos atividades para a família também”.

Atualmente, a Prefeitura de Rio Branco atende 20 grupos de idosos. O do Calafate, com 60 idosos, é o maior deles. Na Unidade Básica de Saúde Rosângela Pimentel, o grupo recebe atendimento médico, acompanhamento psicológico e faz atividade física na Academia Popular instalada ao lado da unidade de saúde. No Cento de Referência e Assistência Social (CRAS/Calafate) outros 30 idosos recebem atendimento social e psicológico.

Quando entrar em funcionamento, o Centro de Convivência do Idoso do Calafate permitirá a ampliação do atendimento hoje feito pela Secretaria de Saúde (SEMSA) e CRAS/Calafate aos idosos na região. O espaço funcionará de segunda a sexta, pela manhã e à tarde. Aos sábados, o Centro de Convivência será aberto para oferta de cursos destinados à comunidade.