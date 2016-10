Dia do Servidor é comemorado no Tribunal de Contas do Estado do Acre

Os servidores e colaboradores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), se reuniram na manhã desta quinta-feira (27) para comemorarem o Dia do Servidor. Na ocasião foi oferecido aos presentes um café da manhã. O evento foi organizado pelo TCE/AC, Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre e o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas.

A conselheira presidenta do TCE/AC, Naluh Maria Lima Gouveia, que esteve presente na abertura do evento fala sobre o papel da instituição como órgão fiscalizador do dinheiro público e o seu papel na sociedade.

“O Tribunal de Contas do Estado é uma das instituições mais importantes para a manutenção e fiscalização do dinheiro público de um Estado. O TCE/AC completou recentemente 27 anos e durante esse período vem desempenhando um importante papel na sociedade. Infelizmente grande parte da sociedade desconhece o papel que um Tribunal de Contas desempenha. Precisamos estar sempre em contato com a sociedade, é de suma importância mantermos esse elo”, explica.

Sobre o Dia do Servidor

No dia 28 de outubro comemora-se o Dia do Servidor. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.

As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços públicos estão no decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional.