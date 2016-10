Febre aftosa: 6 orientações para a segunda etapa de vacinação do rebanho

Entre os dias 1 e 30 novembro, a maioria dos estados brasileiros vai realizar a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. A expectativa é que sejam vacinados 150 milhões de animais até o final dessa fase, de acordo com informações do Ministério da Agricultura.

Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo, todo o rebanho bovino e bubalino (búfalos) deverá ser imunizado. Já na Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul (exceto no Pantanal), Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, a aplicação da dose de novembro é obrigatória apenas para os animais com até 24 meses de idade.

No segundo semestre deste ano, a etapa já foi concluída na região da Calha do Rio Amazonas e Zona de Proteção do estado do Pará (municípios de Faro e Terra Santa), na divisa com o Amazonas. De acordo com os resultados contabilizados, 550 mil animais foram imunizados, com índices de vacinação superiores a 90%. O rebanho do país é de cerca de 215 milhões de cabeças: 213,8 milhões de bovinos e 1,1 milhão de bubalinos.

Orientações ao pecuarista

O criador deve estar atento aos aspectos práticos da imunização. Confira as orientações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo para que o pecuarista realize a vacinação corretamente.

1 – Eficiência na vacinação

Para garantir uma vacinação eficiente é preciso que o criador observe alguns cuidados. “A primeira providência é adquirir as vacinas em estabelecimentos cadastrados na Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) do Estado de São Paulo, que são fiscalizados por nossa equipe de médicos veterinários, técnicos de apoio agropecuário e outros profissionais, para verificar as condições de armazenamento do produto a ser comercializado”, afirma Fernando Gomes Buchala, coordenador da Defesa Agropecuária.

Todo o estoque de vacina disponível no Estado para comércio durante a campanha de novembro (a legislação proíbe o uso de vacinas adquiridas em etapas de vacinações anteriores) é cadastrado pela revenda no sistema Gedave. No momento da compra, o volume adquirido pelo criador é transferido, por meio do sistema, para o estoque da propriedade que também deve estar cadastrada, o que facilita a declaração da vacinação pelo criador.

2 – Transporte e armazenamento

A vacina deve ser mantida entre 2 e 8 graus centígrados, tanto no transporte como no armazenamento, usando uma caixa de isopor, com no mínimo dois terços de seu volume em gelo. Este cuidado é importante para que a vacina não perca sua eficácia e proteja os animais. A vacina nunca deve ser congelada.

3 – Bem-estar animal

Já a escolha da hora da vacinação, além de não interferir na temperatura das vacinas, pode proporcionar maior conforto aos animais. “O importante é escolher o horário mais fresco do dia para realizar a vacinação, classificando os animais por idade (era) e sexo, para evitar acidentes durante a vacinação”, disse Hugo Leonardo Riani Costa, médico veterinário da Secretaria, que junto à Defesa Agropecuária responde pelo Programa Estadual de Erradicação da Febre aftosa.

4 – Higiene

A higiene e a limpeza são fundamentais na hora desse procedimento. Usar seringas e agulhas novas e higienizadas, sem o uso de produtos químicos (nem álcool, nem cloro). “O local para aplicar a vacina é, de preferência, no terço médio do pescoço (tábua do pescoço). Independente da idade, a dose é de 5 ml de vacina. As agulhas devem ser substituídas com frequência, para evitar infecções e os frascos da vacina devem ser mantidos resfriados durante a operação”, orientou Costa.

5 – Cuidado com o prazo

O criador deve se organizar para fazer a vacinação dentro do prazo estabelecido pela legislação, ou seja, de 1 a 30 de novembro, e tem até o dia 7 de dezembro para comunicar a vacinação ao órgão oficial de Defesa Agropecuária diretamente no sistema informatizado Gedave ou entregar em uma unidade da CDA, levando a declaração de vacinação preenchida e acompanhada da nota fiscal de compra das vacinas.

6 – Declare todos os animais

É preciso também declarar todos os animais de outras espécies existentes na propriedade, tais como equídeos (equinos, asininos e muares), suídeos (suínos, javalis e javaporco), ovinos, caprinos e aves (granjas de aves domésticas, criatórios de avestruzes).