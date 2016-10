Indígenas fecham BR-364 em protesto contra portarias do Ministério da Saúde

Em protesto contra portarias federais e Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 indígenas fecham BR-364, no quilometro 620, entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, na manhã de quinta-feira, 27. Em Rio Branco, um grupo de indígenas se reuniu em protesto no Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (Dsei).

O presidente da Federação do Povo Huni Kuin do Acre (FEPHC), Ninawá Huni Kuin diz que o manifesto ocorre devido os povos indígenas serem contra as portaria 2141 e 1907, que diminuem o poder de autorização de desembolso dos 34 Dseis espalhados pelo país. Se a portaria entrasse em vigor, inúmeros gastos teriam que ser autorizados previamente pelo comando do ministério, em Brasília.

No entanto, devido à pressão dos indígenas em todo o país, as duas portarias foram revogadas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, na quarta-feira, 26. Com a mudança, voltam a valer as regras da Portaria 475, de 2011. As portarias 2.206 e 2.207, que tornam sem efeito as outras duas normas, foram publicadas na quinta-feira, 27, no diário Oficial da União.

O Ministro relata que as portarias priorizavam a contenção de gastos. Em reunião com representantes indígenas o ministro disse que com as medidas que seriam implementadas, as verbas seriam melhores aplicadas.

Mesmo com a revogação das portarias, indígenas foram as ruas para mostrar que não vão aceitar medidas como essas. “Repudiamos essas portarias que foram revogadas. E repudiamos todos os projetos futuros que possam vir a prejudicar a saúde indígena”, relata Ninawá.

Cerca de 11 mil indígenas, representantes de quase 20 povos, realizaram de terça-feira, 25, a quinta-feira, 27, ocupações às sedes dos Dseis e bloqueios de rodovias federais e estaduais, em todo país. As rodovias começaram a ser desbloqueadas e os protestos encerrados no início da tarde de quinta-feira, em todo o país.

No protesto realizado em Rio Branco, os indígenas também aproveitaram para protestar contra a PEC 241 que estabelece que as despesas da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior. Pela proposta, a regra valerá pelos próximos 20 anos, mas, a partir do décimo ano, o presidente da República poderá propor uma nova base de cálculo ao Congresso. O texto base foi aprovado em segundo turno, na noite de terça, pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

Edição: Natan Peres

Fotos: Selmo Melo