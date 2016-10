Polícias do Acre e Cobija interceptam bando que planejavam assaltos

Uma ação conjunta envolvendo agentes da Polícia Civil de Brasiléia e da cidade de Cobija, capital de Pando/Bolívia, conseguiram desarticular um possível novo assalto a ser realizado na noite desta quarta-feira, dia 26. O bando envolvia meliantes brasileiros e bolivianos.

Somente um dos suspeitos teve sua identidade revelada. Edson Barbosa, vulgo “Pit”, de 36 aos, esteve envolvido diretamente no assalto praticado na residência de comerciante em janeiro passado, onde levaram duas pick-ups, sendo que uma foi recuperada após tombar num acidente na BR 317, rumo à Capital.

No assalto, foram utilizadas armas de grosso calibre, como escopetas e até uma metralhadora importada. Três dos bandidos foram identificados e presos, sendo que um teria conseguido fugir do cerco dos policiais até a noite desta quarta (26).

Graças ao serviço de inteligência e investigação do agentes de Brasileia, que contaram com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, mais dois brasileiros e dois bolivianos estão sendo investigados, sob suspeita de estarem planejando um assalto na companhia de Edson.

Segundo foi informado, Edson ‘Pit’, é considerado de alta periculosidade, já havia sido preso por envolvimento recente no estado vizinho de Rondônia, mas, estaria em liberdade. Também tido com um dos grandes assaltantes de veículos nos dois estados e vinha sendo procurado pela Justiça no Acre.

O acusado foi ouvido e enviado para a Capital na manhã desta quinta-feira, dia 27, ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará a disposição da Justiça que julgará seu caso.