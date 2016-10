IEL realiza curso avançado de departamento de pessoal

A busca por profissionais qualificados torna-se cada vez maior. O Departamento Pessoal é um setor que vem crescendo muito nas empresas e tem por finalidade administrar as relações entre o empregador e o empregado. Também tem a função de gerenciar a parte burocrática de uma empresa, ou seja, é neste local que se cumpre a legislação trabalhista.

Visando sempre o aperfeiçoamento dos profissionais ligados à área empresarial, o IEL realizou, de 24 a 27 de outubro, o curso avançado de Departamento Pessoal, destinados às pessoas com experiência prévia e que desejam aprofundar seus conhecimentos e se atualizarem.

O instrutor Rodrigo Dolabela explicou que dividiu o curso basicamente em duas partes. “Primeiramente tratei de um assunto que está sendo bastante discutido, o E-Social, e, em seguida, entrei para a parte prática, já visando o E-Social. No curso falei de tudo que envolve esse setor, desde a admissão até a demissão, todos os pormenores do dia a dia do departamento pessoal”.

Ele destacou ainda que o E-Social foi prorrogado para janeiro de 2018 e que as empresas devem se preparar desde já. “Com essa mudança de governo está tendo muitas alterações nos artigos da CLT, e para o final do ano há uma possibilidade de votação no congresso de uma reforma trabalhista e caso isso aconteça mesmo, teremos mais mudanças”, concluiu.

A analista administrativa da Fogás, Cristina Ferreira, destacou que o IEL tem contribuído bastante com o Estado e com os empresários, no quesito qualificação profissional. “Apesar de estar trabalhando há pouco tempo nessa área, procuro sempre estar em dia com as atualizações e novidades que diz respeito ao setor onde trabalho, e o IEL está sendo o grande responsável por isso, oferecendo sempre cursos voltados para a melhoria das empresas. Aprendi muitas coisas e vou aplicar tudo dentro da empresa. O instrutor nos passou segurança e domínio no assunto, ajudando nas dúvidas e fazendo com que a turma interagisse, realizando trocas de experiências”, ressaltou.