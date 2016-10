Prefeitura recupera ponte entre o Taquari e o Triângulo

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Obras – SEOP, recuperou a estrutura da ponte que liga os bairros Taquari e Triângulo. Parte da madeira da ponte estava apodrecida, oferecendo risco para pedestres e motoristas, situação que foi resolvida com a troca do material.

O prefeito Marcus Alexandre esteve no local a cerca de duas semanas e garantiu aos moradores que a ponte seria recuperada esta semana, o serviço foi realizado e segundo o diretor de Obras da SEOP, Gustavo Matheus, o trabalho garante durabilidade à ponte que passa sobre o Igarapé Taquari. “Havia buracos no tablado e passam muitos estudantes por aqui, por isso o prefeito Marcus Alexandre determinou que a recuperação fosse executada o mais rápido possível e foi o que fizemos”, citou.

A dona de casa Maria do Carmo Peixoto, que passa diariamente pela ponte diz que de noite já não passava mais ninguém por ali. “Agora a ponte está uma benção e ninguém mais corre riscos”.

Além da ponte do Taquari, a prefeitura de Rio Branco também acabou de reformar outras duas pontes: a do Panorama e a do Benfica. Agora os serviços serão executados na ponte do bairro Xavier Maia.