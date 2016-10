Na noite desta quinta-feira 27/10, mais um assalto foi registrado em Rio Branco, dessa vez teria acontecido na parada final do ônibus do Jequitibá, região do Calafate.

Segundo o motorista, ele estava parado quando um homem de posse de uma faca entrou no ônibus e anunciou o assalto, o bandido fugiu levando cerca de 160 reais e o telefone celular do motorista.

Logo em seguida o motorista foi até a Delegacia Central de Flagrantes onde registrou a queixa de mais um assalto.