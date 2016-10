Comerciantes projetam queda nas vendas de Natal

Os estoques brasileiros estão acima do esperado e as expectativas de vendas para os próximos meses são desanimadoras para cerca de 30% dos comerciantes, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O cenário fica ainda mais preocupante se imaginarmos que o Natal já bate à porta.

Por isso mesmo, a projeção é de que o desempenho das vendas durante o período de festas, este ano, seja 3,5% pior do que em 2015, afirma Izis Ferreira, economista da entidade.

“Os empresários têm feito ajustes em seus pedidos desde o início deste ano, e a situação começou a evoluir a partir de abril, quando a taxa de estoque chegou ao pior nível da série histórica, mas o índice ainda é preocupante.”

Segundo a colunista Maria Cristina Frias, da Folha de São Paulo, em outubro, a intenção dos comerciantes de investir em abastecimento de produtos foi 4,2% menor do que o mesmo mês do ano passado.

A boa notícia, apesar das perspectivas, fica por conta das contratações, que podem aumentar 21% nos próximos meses, na comparação anual, embora 44,5% dos comerciantes afirmem que vão reduzir o número de funcionários no curto prazo. Em outubro de 2015, a taxa era de 59,4%.

Apesar da baixa projeção de investimento, a confiança dos comerciantes cresceu 18,7% em outubro, em relação ao mesmo mês de 2015. O índice foi puxado principalmente pela melhora da percepção da economia do país.

A expectativa geral dos empresários para os próximos seis meses cresceu 21%.