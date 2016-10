José Aldo diz estar ‘repensando’ aposentadoria

José Aldo criou alvoroço no mundo do MMA ao dizer que iria se aposentar. Muitos chegaram a dizer que, na verdade, se tratava de uma estratégia para conseguir melhores negociações de lutas e de pagamentos junto ao UFC.

A novidade é que o manauara afirma estar repensando a retirada do octógono. “Repensando na aposentadoria do MMA, conversei com minha família e vendo os pedidos dos meus fãs. Coisas boas virão para vocês. Thanks Russia”, escreveu no Facebook.

Aldo chegou a afirmar que, se desistisse do MMA, poderia iniciar carreira no jiu-jitsu, sua especialidade.