Em sua gestão, Tião Viana contratou mais de 8 mil novos servidores para o Acre

Com a aproximação do Dia do Servidor, o governo do Estado aproveita as comemorações da categoria para reafirmar seu compromisso de valorização do servidor público estadual.

Hoje, o Acre possui 48.366 mil funcionários públicos. Desses, cerca de 13 mil são inativos, estando os outros 35 mil distribuídos entre todas as secretarias e autarquias da estrutura pública estadual.

Para o governador Tião Viana, a razão do desenvolvimento de um estado depende da dedicação e compromisso de seus servidores públicos, daí a importância da categoria.

“Eles são os alicerces. Eles são fundamentais para que nós possamos construir um ambiente de prosperidade, com a melhoria dos indicadores sociais. E a prova da dedicação da nossa equipe de governo com os servidores é que contratamos mais de oito mil novos servidores por concurso, reforçando nossa gestão”, conta.

Desde 2011, foram contratados cerca de 8.700 novos servidores, através de concursos, para cargos dentro da estrutura do Estado. Esses novos profissionais estão distribuídos principalmente nos setores de educação, saúde, segurança e infraestrutura. São novos policiais, professores, médicos e técnicos, que fortalecem os serviços públicos no Acre.

Só para a educação foram cerca de 2.500 novos profissionais, entre professores e técnicos. Outros 2.000 servidores também foram contratados para a saúde do estado, com mais 1.800 pelo Pró-Saúde.

Já para a segurança, são 1.859 novos servidores, entre bombeiros, policiais militares e civis, além de peritos criminais e agentes penitenciários.

Todas essas contratações geraram um aumento de 37% na folha de pagamento do estado durante a última gestão. Atualmente, o Estado paga em torno de R$ 190 milhões por mês com todo o funcionalismo público.

Ainda assim, o governo mantém em dia o pagamento do funcionalismo público, e a equipe econômica do Estado se prepara para efetuar os últimos quatro pagamentos do ano aos servidores.

Funcionamento da máquina pública

Sawana Carvalho, secretária de Gestão Administrativa, conta ainda que o Estado tem alguns convênios com prefeituras de todo o Acre para a cessão de servidores para suas estruturas. “São pessoas que ocupam cargos principalmente nas áreas de saúde e educação, que não podem ficar desamparadas”, conta.

Além disso, o governo do Estado tem investido amplamente na capacitação dos seus servidores. A Fundação Escola do Servidor Público (Fespac) realizou capacitações que atingiram mais de 10 mil servidores estaduais só em 2016.

A fundação procurou inclusive sair mais da capital, capacitando mil servidores estaduais em Cruzeiro do Sul para o fortalecimento e maior transparência da gestão.

As duas pontas

Servidora pública há 30 anos, a técnica em contabilidade Alice Santos é testemunha das mudanças que ocorreram na administração pública estadual.

Lotada na Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), no Palácio das Secretarias, ela faz um relato de situações complicadas por que o servidor público acreano foi obrigado a passar.

“A gente aqui praticamente convivia com ratos. Tinha dia que a gente não vinha pra cá porque não tinha água, energia e o salário atrasava. A gente viveu um momento difícil, principalmente pra quem tem família. Num ano, não tivemos os salários de novembro, dezembro e décimo terceiro. Mas hoje temos esse prédio reformado, ar-condicionado e o pagamento em dia”, relata Alice.

Na outra ponta, José Brasil é um dos 143 novos agentes de Polícia Civil empossados este ano, após passar por concurso público, testes de aptidão e um intenso curso de formação.

“Agradeço ao governador Tião Viana, por um investimento desses na nossa contratação, mesmo num momento de crise. A segurança ganha, o Estado ganha, mas sem dúvida quem mais ganha é a sociedade. E o que podemos fazer em gratidão é dar tudo de nós”, disse.