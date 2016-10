Orçamento de 2017 teve um acréscimo de apenas 1,12%

A previsão orçamentária da prefeitura de Rio Branco, contará com um acréscimo de apenas 1,12% em comparação com os recursos aprovados no ano passado. O montante ultrapassa a casa dos R$ 780 milhões, enquanto no ano passado, ficou em torno de R$ 780 milhões. Já em 2015, a previsão orçamentária ficou em torno dos R$ 793 milhões, os números refletem o baixo crescimento da economia, pelo segundo ano consecutivo.

“Aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, por unanimidade”, comemorou no dia de ontem, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Artêmio Costa.

Explicou que a proposta foi colocada em votação na sessão plenária de ontem, mas que a aprovação da proposta teve o aval de todos os parlamentares. Destacou que a sessão plenária foi interrompida repentinamente e retomada, depois da análise das emendas proposta ao texto-base.

Na hora da votação, a matéria recebeu 15 votos favoráveis, num universo de 17 parlamentares que fazem parte da Casa.

“Todos os vereadores estavam presentes no plenário disseram sim ao projeto do Executivo”, destacou.

Salientou que a LDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) estabeleceu as metas e prioridades para 2017. Porém, nesta segunda-feira retomam a votação dos destaques para estabelecer o percentual que será gasto pelo Executivo, Legislativos, as Secretarias Municipais e Autarquias. “O exercício financeiro orienta a elaboração do orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento”, ressaltou.

Artêmio acrescentou ainda que os pares tinham discutindo a LDO, durante a sua análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento, antes da votação. Destacou que os vereadores apresentaram três sugestões à LDO 2017, que foram prontamente acatadas pelos membros das Comissões, enquanto outra rejeitada. “Mais uma etapa superada”, finalizou o presidente da Casa.