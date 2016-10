Mais de cem detentos devem fazer provas do Enem

Cerca de cem presos no Acre devem fazer as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Os detentos custodiados nas unidades prisionais do Pará iniciaram esta semana uma preparação intensiva voltada para a prova.

Atualmente, o Sistema Penitenciário do Estado conta com cerca de 80 internos envolvidos em atividades educacionais regulares. De acordo com dados do Infopen (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias), 6% da população carcerária está na sala de aula; do total, 623 detentos estão matriculados na educação formal, 128 na educação não-formal e 36 em cursos profissionalizantes. Mais de 14,6% da população carcerária feminina do Estado desenvolvem atividades educacionais.