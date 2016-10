Rio Branco tem um dos mais baixos índices de violência entre as capitais

Rio Branco aparece como uma das capitais mais seguras do país, segundo o Mapa da Violência 2016, que analisou crimes do tipo cometidos entre 2012 e 2014 em cerca de 3 mil municípios brasileiros que juntos concentram 98% dos homicídios do país.

No ranking as capitais brasileiras, Rio Branco ficou em vigésimo primeiro lugar, tendo subido apenas uma posição em relação ao relatório do último ano. Importante notar que os dados são de 2014, não sendo avaliados os problemas acontecidos desde 2015 com o agravamento da questão das facções criminosas no estado.

A capital acreana tem a taxa de 23,2 homicídios para cada grupo de cem mil pessoas. A capital mais violenta do país é Fortaleza, com a taxa de 81,5 mortes por cem mil moradores.

Veja abaixo o quadro do Mapa da violência 2016.