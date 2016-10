Corrida em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Encerrando as atividades do Outubro Rosa e dando início as ações do Novembro Azul, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) promove neste sábado, 29, às 16h, uma corrida em parceria com o grupo Loucos por Corrida e apoio da Oncoclínica.

A concentração da 1ª Corrida Outubro Rosa e Novembro Azul será na área de quadras de esportes da Universidade Federal do Acre (Ufac).

De acordo com Carina Hechenberger Souza, gerente do Cecon, a inscrição será realizada no mesmo dia da corrida, a partir das 14h30, no local da concentração.

Os interessados em participar devem levar um quilo de alimento não perecível (exceto sal) ou um brinquedo. Os 300 primeiros inscritos ganharão uma camiseta da ação.

“O que for arrecadado será doado para entidades associadas ao cuidado do câncer. A proposta é envolver, sensibilizar e divulgar a campanha de prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa e Novembro Azul, que alerta para os cuidados da saúde do homem”, enfatizou Carina Souza.

A gerente reforçou a importância de as mulheres realizarem o autoexame da mama e visitar o ginecologista regularmente para prevenir e combater o câncer, e lembrou que o Cecon é a unidade de referência para o diagnóstico do câncer de mama disponibilizando os exames para as mulheres a partir dos 50 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.