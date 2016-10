Marcus Alexandre é reconduzido à Presidência da AMAC

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre retornou à Presidência da Associação dos Município do Acre (AMAC). A recondução do prefeito da capital à direção do corpo diretor da entidade foi formalizada durante a 3ª. Assembleia Geral Ordinária realizada nesta sexta-feira, 28, no auditório da AMAC. O ato contou com a participação de 14 dos 22 prefeitos que integram Associação.

Em atendimento à legislação eleitoral, Marcus Alexandre deixou a Presidência da Associação no último mês de maio. O prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, foi indicado e eleito presidente interino. Ao reconduzir o prefeito de Rio Branco à Presidência da AMAC, Carlinhos Portela agradeceu a oportunidade e disse que o sentimento é do dever cumprido. “Fizemos o que estava ao nosso alcance para atender às demandas dos municípios, participamos ativamente do movimento de conscientização do municipalismo, e fico feliz de ter contribuído. Estamos certos de que a diretoria que volta agora fechará o biênio com êxito”, disse Carlinhos Portela.

Marcus Alexandre destacou o papel da AMAC e agradeceu a colaboração do presidente interino. “Nós assumimos no próximo dia 02 para dar continuidade ao trabalho da AMAC, que não olha partido mas as prefeituras como um todo, em todos os 22 municípios. Estamos no período de encerramento de mandatos, prestação de contas e, mais uma vez, a AMAC vai cumprir o papel de auxiliar os prefeitos na prestação de contas, liberação de recursos, apresentação de projetos, tudo que precisa ser feito ao final de cada gestão. Eu fico feliz de mais uma vez poder contar com a confiança dos colegas prefeitos para o cumprimento dessa missão”, destacou Marcus Alexandre.

Além de tratar da recondução do prefeito de Rio Branco à Presidência da AMAC, a Assembleia deliberou sobre assuntos administrativos pertinentes à administração da entidade.