Estado do Acre é o que mais investe em segurança por habitante no país

O Acre é o estado que mais investe em segurança pública por habitante em todo o país. Esse é um dado confirmado pelo Anuário de Segurança Pública de 2015. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado investiu R$ 568,88 por habitante do Acre no ano anterior, totalizando um investimento de R$ 449 milhões.

Os números apresentados no anuário indicam que em 2013, o Acre investiu R$379 milhões na segurança pública do estado, enquanto em 2014 foram R$ 449 milhões – num aumento de 18,5%.

Em relação a outros estados da Federação, os números surpreendem. No mesmo Anuário, o Paraná investe apenas R$ 226 por habitante, enquanto São Paulo investe R$ 235 e o Distrito Federal R$ 284. Alguns estados do país recebem investimentos inferiores a R$ 100 por habitante.

Polícias fortalecidas

O secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, reitera que o governo do Estado tem investido no fortalecimento da instituição, com a qualificação profissional, aquisição de novos equipamentos e a contratação de pessoal por meio de dois concursos públicos realizados entre 2011 e 2016.

“Temos trabalhado duramente no combate a criminalidade, serviço este visto notadamente através das operações já realizadas neste ano, como a ‘Operação Fim da Linha’, ‘Operação Lares’, e ‘Operação Impactus’ que, juntas, contabilizam mais de 400 prisões dando um duro golpe no crime organizado”, conta Portela.

Segundo dados da Polícia Militar, de 2011 pra cá, o Estado do Acre investiu mais de R$ 7 milhões de recursos próprios e R$ 8,5 milhões de recursos da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron) na aquisição de viaturas tipo caminhonetes e de passeio, motocicletas, quadriciclos, barcos, computadores, armamento e munição, dentre outros.

Nesse período, duas novas turmas de soldados ingressaram na corporação, houve concurso para o quadro de oficiais e todo o efetivo foi valorizado com a conquista da equiparação do risco de vida para todos os postos, aumento salarial e o pagamento do banco de horas, ferramenta que está sendo utilizada para dar suporte ao enfrentamento à criminalidade e, ao mesmo tempo, não comprometer o policiamento do dia a dia.

Reformas dos quartéis



O Estado, após articulação junto ao governo Federal e às emendas dos parlamentares acreanos, está executando ainda a reforma e construção dos quartéis da Polícia Militar. São 12 obras que somam um investimento de aproximadamente R$ 2,7 milhões.

“É bom lembrar que alguns governos país afora já atrasaram ou parcelaram salários, cortaram investimentos na segurança pública, suspenderam aluguéis de viaturas e suspenderam incorporação de pessoal. Nosso Estado e nossa polícia seguem pagando em dia e incorporará, em breve, 38 novos oficiais combatentes aprovados em concurso e mais 115 militares da reserva que retornam para a caserna”, finaliza o comandante-geral da PM, coronel Júlio César.