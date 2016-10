Acidente Transoceânica no Peru mata três pessoas do Acre

Um acidente na rodovia Transoceânica, próximo a cidade de Cuzco, no Peru, matou três pessoas, entre elas um sargento do Corpo de Bombeiros do Acre.

As primeiras informações relativas ao acidente, embora que extraoficiais, dão conta de que o sargento do CBMAC, Murad Gamal Rosa, de 49 anos, foi uma das vítimas do acidente. Ele seria o condutor do veículo que capotou na rodovia causando a morte de outras duas pessoas. Amélia Pereira, funcionária do INCRA foi outra vítima. A terceira pessoa que morreu ainda não foi identificada.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Gundim, confirmou a morte do sargento e disse que ele estava acompanhando uma equipe da União do Vegetal, da qual fazia parte, em uma viagem ao vizinho país.

No início da noite o comando do CBMAC divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Murad.

Gamal, como era mais conhecido, era natural de Cruzeiro do Sul, onde se destacou como um dos melhores goleiros de sua época. Atualmente ele era o motorista oficial do sub comandante do Corpo de Bombeiros.

Os corpos das vítimas já estão sendo removidos para o Acre.

NOTA DE CONDOLÊNCIAS

O Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, com imenso pesar, comunica o falecimento do sargento BM Gamal Hussein Rosas Murad, 49 anos, ocorrido nesta sexta-feira, em acidente automobilístico na Rodovia Traspacífico. Seu corpo será trazido a cidade de Rio Branco.

Todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre se solidarizam com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram nas esferas profissional e pessoal, rendendo homenagens ao trabalho por ela realizado em toda a sua carreira.

Assessoria de Comunicação do CBMAC