Sesc prepara programação para o Dia do Comerciário neste domingo

O Serviço Social do Comercio (Sesc) prepara uma vasta programação esportiva, lazer, de saúde e cultural para festejar o Dia do Comerciário, comemorado no domingo, 30, no Sesc Bosque, a partir das 9 horas. O público poderá participar de dinâmicas e atividades em todas as áreas de atuação do Sesc, que vão da recreação, passando por torneios esportivos, apresentação musical e atividades na piscina.

Além disso, pensando na saúde dos comerciários, os profissionais do Sesc Saúde realizam atividades de abordagens de saúde coletiva como: Alimentação Saudável, Cálculo de IMC, Orientação Nutricional, Aferição de PA, teste de glicemia capilar, orientações sobre o meio ambiente, e para as mulheres como em encerramento da campanha do Outubro Rosa. Há, também, uma parceria com uma clinica de micropigmentação estética paramédica, ofertando micropigmentação de sobrancelhas e lábios.

Programa Lazer

Estão disponíveis, ainda, atividades de recreação e esporte: Torneio de Futebol Soçaite, torneio de sinuca, banho de piscina, recreação aquática, torneio de futsal, recreação livre, salão de jogos e música ao vivo (Grupo de Pagode).

Dia do Comerciário

O Dia do Comerciário, também conhecido como Dia do Comércio, é comemorado de forma oficial no dia 30 de Outubro, de acordo com a Lei 12.790, promulgada em 14 de Março de 2013. Essa data foi escolhida porque representa um momento de vitória para a classe dos comerciantes, por uma conquista de melhores condições de trabalho.

Em vários estados do nosso país, o Dia do Comércio ou do Comerciário é feriado estadual para os trabalhadores dessa área e também para os da construção civil. Em alguns deles, como é o caso do Rio de Janeiro, a data é comemorada na terceira segunda feira do mês de outubro, e esse dia é um feriado para os profissionais que executam esses ofícios.