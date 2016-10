Marcus Alexandre e Márcio Batista agradecem diretores e gestores de escolas pelo desempenho da educação na capital

Professores, gestores e técnicos da educação de Rio Branco se reuniram na noite desta quinta-feira, 27, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) para um encontro com o prefeito Marcus Alexandre e o secretário de Educação e vice-prefeito de Rio Branco, Márcio Batista.

O prefeito fez alguns anúncios importantes para a categoria, mas principalmente agradeceu de modo especial o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatros na conquista de avanços substanciais para a educação da capital. Rio Branco melhorou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) graças ao trabalho e esforço de todos. “Enfrentamos todo tipo de dificuldade. Saímos da maior enchente para a maior seca no período de doze meses e o que aconteceu na educação foi fruto de muito trabalho – e não de uma só pessoa – mas de uma equipe”, disse o prefeito ao exemplificar parte dos contratempos que tiveram de ser sobrepostos ao longo do seu primeiro mandato.

Márcio Batista lembrou que a reeleição do prefeito em primeiro turno – e com votação de tamanha expressão –reacende novos sonhos e desafios. Alguns gestores, como a diretora da Escola Luíza Fontenele, Sueli Gomes da Silva, fez questão de retribuir o agradecimento. “Eu tenho muito a agradecer ao senhor, prefeito”, disse ela, lembrando dos benefícios levados à sua escola durante a gestão de Marcus Alexandre.

No começo do ano que vem, prefeito e gestores se reunirão novamente para planejamento dos próximos quatro anos na educação de Rio Branco.