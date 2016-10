Sargento bombeiro acreano morre em acidente de automóvel na cordilheira peruana

O sargento do Corpo de Bombeiros do Acre, Gamal Hussein Rosas Murad, 48 anos, foi uma das vítimas de acidente com o automóvel que dirigia e que capotou na Rodovia do Pacífico, já no Peru, perto de Cuzco, na subida da Cordilheiros dos Andes. Também faleceram no acidente a servidora do INCRA em Rio Branco, Maria Amélia Pereira da Silva e outra senhora identificada como Antônia Lopes Lodi. Todos teriam ido participar de uma conferência da União do Vegetal no país vizinho.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira e equipes de resgate peruanas foram deslocadas ao local. Gamal Murad era natural de Cruzeiro do Sul, conhecido esportista, em sua juventude, era casado e pai de quatro filhos.

O grupo estava há quatro dias no Peru e havia postado uma série de fotos em suas redes sociais. O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Antônio Carlos Marques Gundim lamentou ontem, em nota oficial, a morte do sargento bombeiro, destacando seus serviços prestados á corporação e expressando pêsames á família. A corporação está tomando providências para o translado do corpo de Gamal e das outras vítimas do acidente para Rio Branco.

A cerca de 160 km de Cuzco, o automóvel que era dirigido por Gamal Hussein Rosas Murad, que era natural de Cruzeiro do Sul, saiu da pista em uma curva chegando a bater em uma pedra. No veículo estavam ainda Antonia Lodi, e a também cruzeirense Amélia



Pereira da Silva, irmã do artista plástico Maqueson Pereira da Silva, que atualmente encontra-se fazendo uma exposição de Marchetaria em São Paulo. Os três ocupantes do carro não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

Até o momento as informações ainda são poucas sobre o que ocasionou a tragédia. Familiares e amigos estão nesse momento organizando os procedimentos legais para o translado dos corpos.



Gamal Hussein Rosas Murad, também conhecido por Gamal, tinha 49 anos e era filho do comerciante já falecido Hibraim Murad. Ele era casado e tinha 4 filhos e também era sargento do Corpo de Bombeiros. Atualmente residia em Rio Branco.

O comandante do corpo de bombeiros Cel Gondim confirmou a morte do militar e expediu uma nota de condolências em nome da corporação.

Eis a íntegra da nota do Corpo de Bombeiros:

NOTA OFICIAL DE PESAR

sexta-feira, 28 de outubro de 2016

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, vem publicamente expressar o seu sentimento de pesar e prestar condolências à família do 1º Sargento Bombeiro Militar, Gamal Hussein Rosas Murad, em decorrência de seu falecimento ocorrido neste 28 de outubro/2016, vítima de trágico acidente automobilístico no País vizinho Peru.

Perdemos uma grande pessoa e um grande Bombeiro, alguém dedicado à família, à profissão e a toda a sociedade. Todos os integrantes do Corpo de Bombeiros permanecerão nutrindo a maior admiração pelo Sargento Murad, dono de uma personalidade fraterna, acolhedora, profissional e franca.

Que Deus na sua infinita misericórdia, através de seus mensageiros, o acolha na morada celestial, derramando suas bênçãos de conforto a todos que estão momentaneamente separados deste tão nobre guerreiro.

Antônio Carlos Marques Gundim – Coronel QOBM

Comandante-geral do CBMAC