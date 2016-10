“Friagem” faz outubro terminar atípico no Acre

Outubro temina atípico no Acre. A grande frente fria que avançou pelo Brasil colaborou para o aumento das áreas de instabilidade no Acre, Rondônia e sul do Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, na região de Ariquemes, choveu entre 10 horas de ontem (26) até às 10 horas do dia 27 horário de Brasília, um total de 46 milímetros, mas não foi a maior precipitação, a qual está registrada no Pará. Nuvens carregadas vão continuar a se formar por todas estas localidades mas a previsão é de tempo ameno até o comecinho de novembro.

Com o céu completamente fechado e chuvoso e a ausência do sol, a temperatura cai. Na capital Manaus, as condições de chuva também aumentam, mas ainda ocorrem períodos de sol a qualquer hora. No Pará e em Roraima, o predomínio é de sol e calor. Por causa do aquecimento ocorrem pancadas de chuva de forma isolada acompanhadas de descargas elétricas.

O vento frio de uma massa de ar polar fez a temperatura cair e ocorreu o fenômeno da friagem –muito fora da época. Quando presenciamos o deslocamento de frentes frias pelo país com características continentais, é comum que tenhamos a ocorrência do fenômeno da “friagem” nas áreas mais ao sul da Amazônia. As massas de ar polar que acompanham estas frentes frias conseguem avançar pelo Paraguai e pela Bolívia e o vento do quadrante sul associado a estas massas polares é o responsável pela entrada do ar mais frio polar em Rondônia, no Acre e até no sul do Amazonas. Esse tipo de friagem é atípica para outubro, ocorre normalmente durante o Inverno.