Criatividade para gerar emprego na crise põe Rio Branco entre as 100 Melhores Cidades para Negócios no Brasil

Uma reportagem especial da revista Exame põe Rio Branco entre as 100 melhores cidades para se investir no Brasil. A geração de empregos com carteira assinada exatamente no momento em que o País vive uma crise econômica aguda foi o principal motivo para que a capital acreana fosse levada ao 91º lugar no ranking das 100 Melhores para Negócios no Brasil, um levantamento anual da consultoria Urban Systems.

“O ranking de 2016 mostra um aumento da concentração de cidades com esses atrativos no estado de São Paulo. Agora, 40 das 100 melhores cidades para os negócios são paulistas. No ano passado eram 36 e, na primeira edição do estudo, em 2014, 30. Embora a pujança paulista tenha ficado ainda mais evidente neste ano, seis cidades de outros estados conseguiram superar os gargalos e estrear no rol das mais atraentes para os negócios.

É o caso de Rio Branco, no Acre, que conquistou a 91a posição entre as 100 melhores. Por lá, no ano passado o governador, Tião Viana, do PT, aprovou uma lei dando desconto de 95% no saldo devedor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de cadeias produtivas que demandam mão de obra qualificada, como agroindústrias e redes hoteleiras. No período de 2014 a 2015, a proporção de empregos formais com ensino superior na capital acreana cresceu de 24% para 31%, 11 pontos acima da média nacional”, relata a revista com base nos dados da Urban Systems. Com informações Exame

Veja a reportagem na íntegra