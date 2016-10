Cidades do Acre recebem Projeto Jamaxi Cultural

Os projetos contemplados pelo edital Jamaxi Cultural começarão a circular por municípios acreanos a partir do dia 29 de outubro.

As primeiras cidades a receberem as apresentações serão da região do Baixo Acre: Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro e Bujari.

Em maio de 2017, será a vez do Juruá, com performances em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Porto Walter

Ao todo, serão 31 produtos artísticos que se dividirão em 183 apresentações. Além disso, haverão, ainda, mais 29 eventos no Gameleira Cultural, em Rio Branco, com data a confirmar.

O processo do edital, aberto pela Fundação Elias Mansour (FEM), em parceria com a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, ocorreu entre junho e setembro deste ano, e buscou produções artístico-culturais em quatro áreas – teatro, dança, música e artes visuais. Oriundo do Fundo Nacional de Cultura, o repasse totalizou no valor de R$ 2,2 milhões.

De acordo com a diretora-presidente da FEM, Karla Martins, por meio deste edital, os artistas poderão fazer intercâmbio interestadual e levar a cultura para locais distantes da capital.

“O Jamaxi Cultural veio justamente com a ideia de ser um edital de circulação, no qual artistas dos 22 municípios poderiam submeter seus projetos para levá-los para demais cidades acreanas. Dessa forma, a população é beneficiada com acesso à cultura e os grupos promovem suas apresentações por onde passam”, destaca.

Confira as datas de apresentações: