Coluna Bom Dia

Perspectiva ruim

Os prefeitos e gestores municipais que foram ao encontro da Confederação Nacional dos Municípios ficaram impressionados com o clima de pessimismo e preocupação com o futuro imediato dos novos prefeitos que assumem em janeiro. A perspectiva é a pior possível.

Repasses

Os repasses federais devem cair ainda mais em 2017, por conta da PEC 241 e algumas áreas, como Educação e Saúde podem ficar em situação crítica, com toda a carga de reivindicações que cairá sobre os novos gestores.

Divisão

O presidente da CNM, Paulo Zulkovski, tem acenado que os prefeitos deverão dividir bem o que é de responsabilidade dos municípios e o que deve ser do Governo Federal. E explicar bem para a população, para que não haja pressões que os prefeitos não possam resolver.

PPP’s

Por isso, o prefeito Marcus Alexandre defende, com razão, a importância das parceiras público privadas para suprir setores em que os municípios não terão como investir. Um exemplo é a iluminação pública, fundamental para o combate à violência e para a segurança pública. Há uma taxa paga pelos contribuintes que pode atrair empresas para o serviço.

Serviços

De um modo geral, os serviços públicos deverão aos poucos sair da órbita direta das prefeituras e migrar para a iniciativa privada, como única opção. Ainda assim, conviver com a PEC 241 será um desafio para as prefeituras.

Investimento

Uma reportagem especial da revista Exame põe Rio Branco entre as 100 melhores cidades para se investir no Brasil. A geração de empregos com carteira assinada exatamente no momento em que o país vive uma crise econômica aguda foi o principal motivo para que a capital acreana fosse levada ao 91º lugar no ranking das 100 Melhores para Negócios no Brasil, um levantamento anual da consultoria Urban Systems.

Estratégia

A revista Exame destaca que, “no ano passado, o governador, Tião Viana, do PT, aprovou uma lei dando desconto de 95% no saldo devedor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de cadeias produtivas que demandam mão de obra qualificada, como agroindústrias e redes hoteleiras”.

Empregos

Prossegue a revista Exame: “No período de 2014 a 2015, a proporção de empregos formais com ensino superior na capital acreana cresceu de 24% para 31%, 11 pontos acima da média nacional”.

Exemplo

Essa é uma das razões porque a situação no Acre é diferente de muitos locais do país: criatividade e compromisso das esferas de governo. Governo do Estado e prefeitura da capital integrados em busca de soluções.

Clima

O clima não é nada bom na Assembleia Legislativa. Os deputados estão cobrando a liberação do dinheiro das emendas que cada um teve direito no orçamento deste ano e que ainda está bloqueado.

R$ 100 mil

Cada deputado tem direito a R$ 100 mil de emenda, o que soma uma bagatela de R$ 2,4 milhões. Mas é um dinheiro fundamental para os deputados, que precisam mostrar serviço com suas bases.

Impositivo

Os deputados cobram a liberação e apontam que no próximo ano devem ter um orçamento impositivo, sem que o governo possa intervir na liberação dessa verba de emendas. Há muita conversa e muita negociação em busca dessas verbas.

TCE

O prefeito Marcus Alexandre, ao reassumir a presidência da AMAC, quer orientações e participação do TCE na prestação de contas do fim de mandato dos prefeitos. Muita preocupação para que não haja mais problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida é boa.

Multa

Exemplo de problemas é Brasileia, onde o prefeito afastado, Everaldo Gomes, acumula mais uma multa de R$ 90 mil. O total de infrações da prefeitura já soma mais de R$ 1 milhão.

Renúncia

Por isso, o prefeito Everaldo estuda renunciar antes do fim do mandato que já não exerce. O problema é que perde dois meses de salário. São quinze mil por mês, que servem ao menos para ajudar a pagar os advogados.

Duplicidade

A verdade é que Brasileia está em situação calamitosa e ainda paga dois salários de prefeito, um para o afastado e um para o Jorge da Fazenda, que assumiu com promessas de austeridade, mas que já enfrenta reclamações.

Ramal

Para comprovar que o poder é uma mosca azul que vicia e deturpa o mais bem intencionado, já começam acusações de uso da máquina pública pelo prefeito interino de Brasileia. Dizem que as estradas vicinais estão destruídas, com exceção do ramal que vai dar na fazenda do prefeito Jorge, que está “um brinco”, uma pista de fórmula 1…

Recomposição

Quem reassumiu o cargo em Brasileia foi o procurador Valadares, derrotado nas urnas. Ele buscaria, segundo as más línguas, uma reaproximação, pelo menos política, com a prefeita eleita Fernanda Hassem.

Prioridade

Um prefeito eleito no interior pode fazer lembrar o folclórico prefeito Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado, de Dias Gomes. Anunciou que sua prioridade será a construção de um novo cemitério.

Terrenos

O prefeito já estaria negociando um terreno para construção do campo santo. Com tantos problemas de moradia no município, pelo menos os mortos terão onde ficar no descanso eterno.

Ponte

O DNIT confirmou que em 2017 começa a construção da ponte que ligará o Brasil e Bolívia em Guajará Mirim, em Rondônia. O que se espera é que a ponte do Abunã pelo menos saia antes.

Milhões

A ponte em Guajará Mirim terá R$ 200 milhões de verbas liberadas. Enquanto isso no Acre…

Nível de confiança

A imprensa escrita ficou bem na avaliação do índice de confiança nas instituições. O primeiro lugar ficou com as Forças Armadas, com 58% da confiança da população. A imprensa ficou com 37%, à frente das emissoras de TV, da igreja católica, entre outros.

Pior

Em Manoel Urbano, estão chiando por conta do corte do cafezinho nas unidades de saúde daquele município. Isto é apenas o princípio de dores. O ano de 2017 vai ser ainda pior simplesmente porque as prefeituras não tem dinheiro para nada.

Evita

O Acre não está nas estatísticas de pessoas mortas por intervenção policial. São Paulo é o campeão, com 858 mortos. Os estados com menor número de civis tombados em ações da polícia no ano passado foram Tocantins, com cinco mortos; Roraima (6), Rondônia (7) e Mato Grosso (8).

Eleição

Neste domingo, dia 30, eleitores de 57 cidades em 20 estados vão às urnas para eleger seus candidatos no segundo turno das eleições municipais. Ainda bem que no Acre não teve dessas coisas, não…

Anute

“O Acre é um dos Estados mais pobres do país”, disse o sindicalista Luiz Anute, presidente da Força Sindical no Estado. Humm…inventou a roda, foi? “Não tem indústrias e vive basicamente da pecuária e dos salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais”, completa o ex-deputado.

Anute II

E afirma: “A falta de emprego fica muito mais acentuada na crise, e as pessoas estão bastante endividadas”. Quanta obviedade!

Níver

Léo de Brito mandou mensagem ao ex-presidente Lula pela passagem dos 71 anos do ícone do PT. “Não dá para falar do novo experimentalismo econômico que o Acre protagoniza na Amazônia sem relacioná-lo à presença constante e grandes ações do ex-presidente Lula no estado”, diz o deputado.

Pirâmide

Deve chegar em breve ao Acre a Telexbit, que se diz “empresa de ponta”. “Telexbit, o fenômeno do marketing multinível está oferecendo a tecnologia voip. A primeira hora é grátis”, sustenta a tal empresa em sua publicidade.

Pirâmide

Do jeito que acreano gosta de pirâmide, daqui uns dias a identidade oficial do estado não será mais os geoglifos, mas sim aqueles enormes jazigos de faraó…

Reclamam

Depois, perdem o dinheiro, vão para a rua reclamar, defendem bandido. Como diz o ditado, enquanto houver trouxas, malandro não passa fome.