Acre é um dos seis estados onde não haverá segundo

O Acre é um dos seis estados brasileiros onde não haverá segundo turno para as eleições de prefeito, hoje. A votação será realizada em 57 cidades de 20 estados, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os estados com o maior número de cidades com segundo turno são São Paulo (13) e Rio de Janeiro (8). Ao todo, os eleitores de 18 capitais vão escolher os prefeitos para os próximos quatro anos: Maceió, Manaus, Macapá, Fortaleza, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Vitória.

Além do Acre, não haverá segundo turno nos estados de Roraima, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em nove estados, a eleição será apenas para escolher prefeitos de capitais: Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.