Enterrar ente querido pode custar até R$ 17 mil

Na próxima semana se comemora o Dia dos Finados, que é celebrado desde a Idade Média, no ocidente, no dia 2 de novembro. Na data, pessoas vão aos cemitérios visitar os túmulos de parentes e amigos, rezar, acender velas e levar flores aos mortos.

Mas, você já parou para pensar quanto custa morrer? Ou, reformulando a pergunta, quanto custa para enterrar alguém? Em Rio Branco, uma pessoa pode ser enterrada pelo valor de R$ 1.250, da forma mais simples, sem capela ou jazigo incluso ou pode ser enterrada por até R$17.117, com caixão de R$ 5.800, capela inclusa, buffet e jazigo de três gavetas.

Para os mais carentes a Prefeitura Municipal de Rio Branco por meio da Secretária de Assistência Social (Semcas) oferece o Auxilio Funeral a famílias em situação de pobreza.

O gerente da funerária e cemitério Morada da Paz, Antônio Sobral diz que os preços variam muito de acordo com o que o cliente deseja. Ele relata que não existe um menu com opções de velórios e enterros, mas, que há diversas opções para públicos e bolsos.

Quando a funerária vende a preparação de corpo mais simples, o caixão mais barato e a menor ornamentação para o velório, e a família já tem o jazigo e o local do velório, o enterro pode custar cerca de R$ 1.250. Isso, caso a família não tenha nenhum outro gasto.

Para enterrar um morto duas coisas são essenciais: a preparação do corpo, que o preço varia de R$ 500 a R$ 2.400 e um caixão, que o preço vai de R$ 650 a R$ 5.800. Caso os familiares queiram uma capela para realizar o velório, os aluguéis podem variar de R$ 300 a R$ 1.000, sem buffet. O serviço de buffet, pode vai de R$ 150 a R$ 850.

Caso a família não tenha um jazigo, o valor do enterro continua a aumentar, pois um jazigo com uma gaveta tem o custo de R$ 3.533,68 e o com três gavetas o custo sobe para R$ 7.067,36. O primeiro tem o custo de manutenção mensal de R$ 35,33 e o segundo de R$ 70,67. Tanto os valores dos jazigos quanto os de suas respectivas manutenções têm descontos se pagos à vista.

Cada gaveta do jazigo pode ser usada até mais de uma vez após a decomposição do corpo. Antônio explica que, geralmente, em três anos só restam os ossos nas gavetas. Com isso, os ossos podem ser remanejados dentro do próprio jazigo para abrir espaço para outro corpo

Auxílio Funeral

O benefício de Auxílio Funeral é garantido pela Lei Federal 12.435, artigo 22. E de acordo com a Diretora de Proteção Social Básica da Semcas, Regiani Cristina de Oliveira, o serviço é destinado às famílias pobres, que possuem renda per capita de até 1/4 do salário mínimo.

No Auxílio Funeral são concedidos urnas e jazigos. Os caixões são uma contrapartida das funerárias, que como são permissionárias devem destinar vinte por cento do atendimento mês para doação, explica Cristina.

Já o jazigo é concedido em terra do município e a Prefeitura custeia a manutenção. Atualmente a prefeitura oferece os jazigos no Cemitério Morada da Paz dentro do percentual de terra do Município.

O serviço funciona 24 horas no por dia no Setor Benefícios Eventuais, na sede da Semcas, na Rua aviário, número 972, no Bairro Aviário.

Cemitérios

Em Rio Branco existem 23 cemitérios, dos quais quatro são pú- blicos. A prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) realiza há cerca de 15 dias a limpeza de nove cemitérios, como forma de manter o ambiente limpo para receber cerca de 12 mil visitantes. As informações são do Diretor de Limpeza Pública, Wille Neves.

Wille conta ainda que dos cemitérios públicos, o São Francisco, o São João Batista e o Jardim da Saudade devem receber a celebra- ção de missas, às 7 horas e às 17 horas, no dia 2 de novembro.

Ruas interditadas

As Ruas São Paulo e Rio de Janeiro serão interditadas no Dia dos Finados no entorno do Cemitério São João Batista, no Dom Giocondo. Os logradouros serão fechados para facilitar a circulação de pessoas e também para atender os ambulantes, de acordo com Neves.