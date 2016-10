Acesso ao Aeroporto de Rio Branco será todo recuperado

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) por meio de sua unidade no Acre, informou, na última sexta-feira, 28, sobre a liberação dos recursos da obra de acesso ao aeroporto de Rio Branco. O acesso compreende toda a via, desde a saída na rotatória da BR-364, até a faixada do terminal de passageiros e, ate então, quem realizava os recapeamentos era o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

Cerca de R$ 8 milhões serão destinados para a execução destes serviços, somada às intervenções que estão sendo realizadas no terminal de passageiros e demais estruturas do Aeroporto Plácido de Castro, a partir de investimentos do governo federal – garantidos e liberados no governo Dilma.

“O momento é oportuno, principalmente com a inauguração do novo aeroporto, onde a gestão estadual, há tempos vem utilizando os seus próprios recursos para manter a trafegabilidade da via, mesmo ela sendo de âmbito federal”, destaca o porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas.

As ações de paisagismo e movelaria para a praça de alimentação do novo aeroporto, contam com o apoio do Governo do Estado, além de toda a obra utilizar madeiras regionais, adquiridas no mercado local.