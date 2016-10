Colégio militar do Acre deve ser implantado em 2017

O primeiro colégio militar do Acre deve ser implantado no primeiro semestre de 2017, em Rio Branco. De acordo com o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César, o início das aulas está previsto para abril do próximo ano, na Escola Humberto Soares da Costa e deve atender inicialmente 70 estudantes.

A direção e a coordenação do colégio vão ser de responsabilidade de policiais militares e, de acordo com o comandante, a parte pedagógica vai ser mista, entre a Educação e a PM.

O comandante afirma que a iniciativa é uma parceria da PM-AC com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-AC). Inicialmente, o colégio vai ter apenas duas turmas de pelo menos 35 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e, segundo o coronel, ao longo dos anos novas turmas serão inseridas.

O governo do estado, por meio da assessoria de imprensa, informou que técnicos da Secretaria de Educação e das forças de Segurança Pública já discutem a metodologia que será aplicada no colégio militar. Com informações do G1