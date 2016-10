Polícia Militar do Acre ministra instruções a policiais peruanos

As instruções operacionais oferecidas a 34 policiais peruanos do “I Curso de Operações em Selva” foram as mais variadas, tais como: entrada tática em ambientes de risco, abordagens a veículos com alto grau de periculosidade, oferecidas pela equipe da COE, noções de Controle de Distúrbios Civis (CDC), com os homens da Companhia de Choque, e instruções de policiamento com cães, ministradas pelos componentes do Canil/PMAC.

Para o subcomandante-geral da PMAC, coronel Ulysses Araújo, que esteve presente nas instruções, o treinamento demonstra o preparo da corporação acreana. “Isso mostra a evolução da nossa Polícia Militar, que detém conhecimentos e técnicas que podem ser compartilhadas e ensinadas as polícias estrangeiras”, disse.

Segundo Oscar Sosa Ramirez, capitão da Policía Nacional Peruano (PNP), há 21 anos trabalhando na corporação é a primeira vez que acontece um treinamento desta forma. “É uma forma de intercâmbio cultural entre as polícias dos dois países e também uma forma de qualificar e treinar melhor nossos policiais, para o combate ao tráfico e ao narcotráfico”, comentou o oficial agradecido.

Treinamento em solo vizinho

Durante quatro dias do mês de outubro militares acreanos estiveram no Peru oferecerendo instruções a Policía Nacional Peruana (PNP). Na oportunidade foram oferecidos treinamentos como: entradas dinâmicas em ônibus, tiro tático, conduta de patrulha e tiro sniper.

“Foi uma troca de experiências, pois difundimos o conhecimento e aprendemos muito com os irmãos peruanos, relativo a equipamentos e armamentos de alta qualidade”, disse tenente-coronel Glayson Dantas, um dos instrutores.