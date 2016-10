Homem sofre tentativa de homicídio no ramal do Pica Pau

Claudemir Costa Viana de 35 anos, estava na sua casa na noite de sábado 29, em um loteamento que fica no ramal do Pica Pau na estrada do Amapá, quando dois homens arrombaram a porta e efetuaram vários tiros contra a vitima.

Os tiros acertaram o abdome e a clavícula esquerda, logo depois de efetuarem os disparos a dupla fugiu em uma motocicleta, o SAMU foi acionado e fez o resgate da vitima que foi levado para o Pronto Socorro.

Segundo o medico do SAMU, o estado dele era grave e teria que passar por uma cirurgia de emergência. Policias 2º Batalhão estiveram no local na tentativa de colher mais informações, mas no local impera a lei do silêncio, ninguém viu nada ninguém sabe de nada.

Selmo Melo