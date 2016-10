Reeducandos têm participação garantida no Enem 2016

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da coordenação pedagógica, inscreveu 399 reeducandos que cumprem pena em unidades prisionais do Estado para participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Senador Guiomard e Rio Branco terão pessoas privadas de liberdade participando do Enem 2016, processo seletivo para o ingresso no ensino superior.

“As inscrições foram realizadas no início do mês de outubro. Comparando ao ano passado, tivemos uma redução do numero de participantes, ou seja, em 2015, 300 reeducandos participaram do Enem, e esse ano 299, irão fazer os testes”, explica coordenadora de educação do Iapen, Helena Guedes.

Este ano, duas pessoas que cumprem pena em Rio Branco ingressaram nos cursos de Engenharia Eletrônica e Direito na Universidade Federal do Acre (Ufac). Em Cruzeiro do Sul, pela Universidade da Floresta, quatro apenados estão cursando Ciências Biológicas, Língua Portuguesa, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal.

A coordenadora ressalta ainda que 13 alunos que cumprem penas estão participando da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

“A direção da Escola Fábrica de Asas, existente dentro do Presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC), realizou as inscrições de mais de cem alunos do ensino fundamental e médio. Desse número, 13 passaram para a segunda fase da Obmep e aguardam o resultado que sai em dezembro”, enfatizou.