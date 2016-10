O PSDB sai turbinado para a disputa de 2018

Eleições municipais revelam uma guinada à direita, PT em decadência

O segundo turno das Eleições Municipais 2016 foi realizado, neste domingo, envolvendo 32,9 milhões de eleitores em 57 cidades brasileiras, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Das 18 capitais, 17 confirmaram o resultado do primeiro turno. Apenas em Belo Horizonte (MG) o segundo colocado no primeiro turno conseguiu se eleger.

Na capital mineira, Alexandre Kalil (PHS) terminou o primeiro turno com 26,5% dos votos. Seu adversário, João Leite (PSDB), havia conquistado 33,4% dos votos. No segundo turno, Kalil terminou com 52,98% dos votos e João Leite ficou com 47,02%.

No Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella (PRB) foi eleito e agradeceu ao apoio da Igreja Católica. Em sua primeira aparição pública após a confirmação de sua eleição, Crivella citou Deus mais de uma vez em discurso no Bangu Atlético Clube, em Bangu, na zona oeste do Rio. O senador obteve 59,4% dos votos válidos e derrotou o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL).

Das 18 capitais, em cinco os candidatos vencedores foram do PSDB: Belém, Porto Alegre, Porto Velho, Manaus e Maceió, além de Curitiba, onde o vencedor teve apoio tucano. O PMDB venceu em três: Florianópolis, Cuiabá e Goiânia.

Apenas uma das 57 cidades que tiveram segundo turno elegeu uma mulher para a prefeitura. As candidatas eram minorianas disputas nestaetapa do pleito, com apenas seis representantes. Dessas, apenas Raquel Lyra (PSDB) teve êxito nas urnas neste domingo, em Caruaru (PE). Ela venceu o peemedebista Tony Gel e será a primeira mulher a governar o município pernambucano.