Novembro Azul é alerta para câncer de próstata

Campanha combate preconceito e estimula diagnóstico precoce do câncer

O novembro azul quer estimular os homens a fazerem o exame do câncer de próstata. No Brasil, a campanha começou em 2008 e hoje já registra bons resultados, Segundo um especialista, a previsão de novos casos da doença no Acre é entre 100 a 1.000, neste ano. Para o país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) serão 61.200.

A importância da campanha, que é nacional e vem sendo cada vez mais apoiada pela sociedade, é despertar para a importância do diagnóstico precoce. 90% dos pacientes com câncer de próstata podem ser curados, desde que a doença seja detectada no início, mas o problema é que a maioria não sente sintomas no início da doença. Por isso, há a necessidade de ir em busca do médico para que sejam realizados exames de rotina. “O segredo é detectar precocemente. Por que existem mulheres que já tiveram câncer de mama e hoje estão curadas? E mulheres que morrem em virtude da doença? O segredo está na identificação precoce da doença”, exemplificou um urologista.

No Brasil, a mortalidade é estimada em torno de 15 mil homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). O médico faz uma comparação com os Estados Unidos, onde se detecta a cada ano em torno de 250 mil novos casos, mas a cura é na mesma proporção, uma vez que eles detectam a doença numa fase inicial. O número de mortes anuais nos Estados Unidos é de 11 mil homens com a doença. Uma das explicações para esse dado se dá em decorrência do machismo. O médico observa que o homem vive em média entre oito a nove anos menos que a mulher. “Achava-se que era em virtude do homem estar mais exposto a acidentes de trabalho, entre outros fatores, mas hoje já foi possível identificar que é porque a mulher realmente se cuida mais”, explica o médico. De acordo com a observação do urologista, a maioria dos homens só vai ao médico quando já está doente ou com medo. Essa prática faz com que sejam cada vez mais importantes campanhas, pois sensibilizam as pessoas a irem em busca de prevenção.

GANHO

Há 15 anos, o médico e professor do curso de medicina da USP fez um trabalho com alunos para analisar o estágio da doença na primeira consulta. Nessa época, percebeu que 90% dos pacientes estavam em um estágio avançado, sem chance de cura. Há dois anos, ele reaplicou o trabalho e percebeu que caiu para 70% o número de pacientes em estágio avançado, ou seja, já houve um ganho de 20%. Para ele, essa mudança já é reflexo das campanhas. O câncer de próstata não provoca dores ao paciente em sua fase inicial, fator preponderante para a falta de busca pelo tratamento. Nos jovens, o câncer de próstata é mais agressivo, quando no idoso é mais indolente e a evolução é mais arrastada. Além da próstata, é necessário dos homens o cuidado com a pele, pulmão, estômago e os colos retais. O tratamento curativo na próstata é feito por cirurgia e radioterapia ou os dois procedimentos. Há também os tratamentos paliativos, aqueles que não curam, mas aumentam a sobrevida do paciente.

