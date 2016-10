Acidente com ônibus deixa dois mortos na BR-364

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus de biagem deixou duas pessoas mortas na BR-364 na manhã desta segunda-feira (31), próximo do distrito portovelhense de Vista Alegre do Abunã.

Testemunhas afirmaram que as duas vítimas do acidente seguiam em uma motocicleta no sentido Porto Velho/Rio Brando (AC), quando tentaram ultrapassar um caminhão boiadeiro e acabaram chocando-se de frente a um ônibus de transporte de passageiros da empresa EUCATUR que seguia no sentido contrário.

A moto foi parar embaixo do ônibus devido a brutalidade do impacto do acidente, o piloto e passageiro da moto tiveram morte instantânea. Nenhum passageiro que seguia no ônibus que fazia a rota Rio Branco/Porto Velho se machucou.

Os corpos ficaram no local até a chegada das autoridades competentes, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou os tramites necessários referentes ao caso e a Polícia Militar também esteve no local.