Brasil X Argentina terá ingressos de até R$ 800

A CBF divulgou os preços dos ingressos para o clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias, no dia 10 de novembro. As entradas custarão entre R$ 100 e R$ 800, começarão a ser vendidas nesta sexta-feira e a carga total será de 61.949.

O ingresso mais barato é o do setor superior (norte e sul) do Mineirão. A entrada custa R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia entrada.

O lugar mais caro, que custa R$ 800 e não conta com meia entrada, fica por conta dos camarotes com capacidade de 18 a 64 pessoas.

O local destinado aos torcedores argentinos foi o oeste superior. As entradas custarão R$ 400 inteira e R$ 200 a meia.

O estádio também terá um setor com direito a show da dupla Jorge e Matheus. Esse camarote custará R$ 650 reais.

VEJA TODOS OS PREÇOS:

Superior Norte/Sul: R$ 200 inteira / R$ 100 meia.

Inferior Norte/Sul: R$ 300 inteira / R$ 150 meia.

Superior Leste/Oeste: R$ 400 inteira / R$ 200 meia.

Setor VIP (Oeste Inferior): R$ 500 (com serviço de alimentos e bebidas incluído).

Camarote Villa Mix (Leste Inferior): R$ 650 (cadeira numerada; lounge temático com show de Jorge & Mateus; open bar de whisky 8 anos, vodka, cerveja, refrigerante e água; e camisa exclusiva do camarote).

Camarotes (capacidades de 18 e 64 lugares): R$ 800 por assento (a aquisição de camarote se dá pela compra de todos os assentos do mesmo).