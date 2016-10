Técnico Tite garante ter muitos inimigos no futebol

Os bons resultados nos últimos anos e a imagem de uma pessoa honesta e justa criaram a tese de que o técnico da seleção brasileira, Tite, seria uma unanimidade no mundo do futebol. O treinador, no entanto, rechaça essa versão e garante ter diversos inimigos.

“É mentira que sou unanimidade. E os [jogadores] que se omitem e que não falam? Eu tenho muitas diferenças. Tenho alguns, talvez muitos inimigos. Tenho bastante. Tenho e estou falando muito tranquilo. Tenho um estilo que por vezes não agrada a alguns, é humano, cada um tem um estilo”, disse em entrevista a Fox Sports.

Tite também afirmou não se considerar um ídolo dos corintianos. “Não estou falando como demagogia ou falsa humildade. Sou um cara muito simples.”